Il commento di Zazzaroni: "Partita 'falsata'. Kean? Aveva ragione Paratici"

Ivan Zazzaroni commenta sul Corriere dello Sport - Stadio Fiorentina-Inter ponendo l'accento sulla stramberia di una partita giocata due mesi dopo la prima volta e con un calciomercato in mezzo. "È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie - ha scritto il direttore del quotidiano - ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa: Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre. E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio: Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro ha già esordito in campionato.

Ulteriore aspetto ridicolo: per una questione statistica, il sito della Lega Serie A presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino". Poi c'è il commento alla partita vera e propria, con un Palladino perfetto e con un grande Moise Kean: "Paratici aveva ragione quando cinque, sei anni fa mi ripeteva che Moise sarebbe diventato un centravanti da 20 gol in Serie A", conclude Zazzaroni.