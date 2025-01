Il centrale dal cuore viola: Ghilardi e un ritorno sempre più concreto

vedi letture

Si fa un gran parlare in queste ore dalla possibilità che Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003, possa tornare alla Fiorentina dopo una parentesi al Verona (tra settore giovanile e prima squadra) e alcune esperienze in prestito tra cui quella molto proficua lo scorso anno in Serie B alla Sampdoria.

La percentuale

Del giocatore - cresciuto nel vivaio viola per dieci anni prima di migrare in Veneto per 500mila euro - FirenzeViola.it aveva tracciato un ritratto approfondito qualche mese fa, poco prima della gara del Franchi tra Fiorentina ed Hellas, rivelando peraltro in esclusiva che sul giocatore il club di Commisso vantava una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%. Un dettaglio che tuttavia, nell’ambito dello scambio alla pari che dovrebbe portare in gialloblù Nicolas Valentini, non dovrebbe in alcun modo essere sfruttato.

Di ritorno

Ecco dunque l’articolo dove si tracciava il profilo del centrale, sempre più vicino a tornare a vestire la maglia della Fiorentina (della quale è sempre stato un grande tifoso).

