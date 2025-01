Ikoné sta svolgendo la prima parte di visite mediche con il Como

vedi letture

Jonathan Ikoné è ormai virtualmente un giocatore del Como. L'esterno in arrivo dalla Fiorentina sta svolgendo in queste ore la prima parte di visite mediche con il suo nuovo club, poi nella giornata di domani avrà la seconda parte prima della firma con il suo nuovo club almeno fino al termine della stagione.

Cifre e dettagli dell'operazione

Il calciatore francese ex Lille si trasferirà in Lombardia con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro più un diritto di riscatto a giugno di 8 milioni. In questi mesi si giocherà le sue chance alla corte di Fabregas, in un club che è stato tra i più attivi in Italia ma anche in Europa, che si prepara ad accogliere il classe '98 pronto a salutare Firenze dopo tre anni in maglia viola.

La Fiorentina sperava di trovare per lui una soluzione a titolo definitivo ma alla fine ha trovato l'accordo per il prestito, dopo che già nelle scorse settimane il giocatore era stato escluso dalla lista dei convocati per le partite contro Torino e Lazio. In tre anni a Firenze Ikoné ha raccolto 16 gol in 138 partite e ha giocato gli ultimi minuti a Monza, nella sconfitta 2-1 contro i brianzoli ormai due settimane fa.