IGOR, Si raffredda la pista Fulham: ecco perché

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si raffredda la pista che portava Igor verso la Premier League, con il Fulham, da tempo interessato al giocatore, che starebbe virando su Ibanez della Roma come prima scelta per la difesa di Marco Silva. Il brasiliano però ha molte opzioni anche in altri campionati, con alcuni club che già nella prossima settimana potrebbero muovere passi decisi per intavolare una vera e propria trattativa con Barone e Pradè per l'acquisto del difensore centrale.