IEZZO, Mister Italiano farà parlare di sé. E domani...

Gennaro Iezzo, ex compagno di Vincenzo Italiano al Verona nonché ex portiere di Mazzarri al Napoli, ha parlato del tecnico viola e non solo: “Vincenzo è un grande allenatore e farà parlare di sé anche a livello europeo secondo me. La sua mano si è vista già dalle prime partite, secondo me se la squadra riesce a seguirlo può fare un grande campionato”.

Domani sarà una sfida nella sfida, tra un emergente come Italiano e uno che non è riuscito forse a esprimersi, Mazzarri…

“Sicuramente Mazzarri non è partito nel migliore dei modi ma avrà tempo di imporre la sua mentalità, così come Italiano a Firenze. Da un lato la Fiorentina deve riprendersi dalla sconfitta di Venezia, ma anche il Cagliari deve cercare di prendere la strada giusta in campionato”.

Anche in porta sarà una bella sfida, vero?

“Sicuramente. Dragowski a Firenze sta dando grandi garanzie, mentre Terracciano e Cragno sono portieri italiani, col primo che è una sorpresa e che sta dimostrando di essere all’altezza della causa, e il secondo che potrebbe fare tranquillamente parte della Nazionale in futuro”.

Serve grande concentrazione nei portieri per giocare con i piedi?

“E’ normale che serve accorciare la squadra contenendo lo spazio della linea difensiva. Italiano chiede questo ai portieri, è una risorsa come tattica ma anche rischiosa”.