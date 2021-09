IACHINI, Viola rinforzati in tutti i reparti. Italiano...

Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Brivido Sportivo dove è tornato a parlare dei viola: "E' bello rivedere i tifosi al Franchi perché sono un valore aggiunto, il 12° titolare. Trascinano e creano entusiasmo e nei momenti difficili ti aiutano. Sarò sempre grato a Commisso per l'opportunità che mi ha dato".

Il marchigiano ha spiegato quanto per lui sia stato importante tenere Vlahovic e rinunciare a certe offerte, il che conferma quanto il presidente viola voglia far crescere la Fiorentina. Oltre ad esaltare la campagna acquisti, Iachini si è soffermato anche sulla conferma di Milenkovic: "E' molto importante per dare solidità alla linea difensiva ed il suo rinnovo, anche se solo di un anno, è una buona cosa. La società ha scelto bene anche l'allenatore perché Italiano l'ho avuto al Chievo da calciatore, insieme abbiamo vinto il campionato con il 4-3-3 e so che è un professionista preparato".

Un applauso dall'ex tecnico arriva anche all'operazione Nico Gonzalez che lo ha davvero stupito: "E' forte, ma quando investi 30 milioni non puoi prendere uno marginale. E' un bel colpo, così come lo è Torreira che alzerà di sicuro il livello visto che è forte. La Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti. Sono arrivato 10° senza tifosi e con molti problemi legati al Covid, ma in questo stato i viola possono scalare posizioni e faccio il tifo per questo".