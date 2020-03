IACHINI, Uniti fuori dalla crisi. Playoff e playout...

L'allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio riguardo alla situazione legata al Coronavirus, ma non solo. Il tecnico viola si è detto preoccupato, ma al tempo stesso fiducioso di uscire dalla problematica con la mobilitazione che c'è dell'intera società italiana. Ha tenuto poi a rassicurare tutti sullo stato di salute dei tesserati viola oltre a dirsi fiero della campagna solidale "Forza e Cuore" lanciata dalla Fiorentina, di Rocco Commisso e dei suoi giocatori, in particolare Franck Ribery autore di una donazione importante. L'ex allenatore dell'Empoli ha poi specificato come tutti stiano svolgendo il programma da lui consegnato da fare a casa. Gli stessi Ribery e Kouame sono sotto continua osservazione. Iachini è convinto che il rinvio degli Europei fosse inevitabile, l'unica scelta possibile per terminare i campionati e preferisce non entrare nelle polemiche riguardanti le decisioni della Lega. Infine sottolinea la priorità che è la salute e quanto sia prematuro sia parlare di ripresa che di playoff e playout adesso, anche se li definisce un'ipotesi plausibile. Chiosa finale con una raccomandazione: "Importante sostenere persone e strutture e che ognuno dia il proprio contributo".