IACHINI BIS, Kokorin? Spero torni presto: il ruolo

Mister Beppe Iachini si è soffermato sulla pagina Instagram della Fiorentina per rispondere in diretta alle domande dei tifosi, partendo dal pari di Genova: "Avevamo nella testa il fatto di voler andare a Genova per portare a casa i tre punti, poi è capitato un episodio che ha fatto sì che la squadra cambiasse sul piano tattico. Però siamo andati vicini al gol con qualche conclusione e senza rischiare, poi ne è venuto fuori un pareggio ma ogni partita ha una sua storia".

Kokorin è un vice di Vlahovic o una seconda punta?

"Non ho avuto il piacere di averlo in campo perché sta recuperando da un infortunio, ma ha qualità e spero torni preso. Credo potrà interpretare bene entrambe le situazioni tattiche".

Cosa non deve mai mancare in una sua squadra?

"Il fatto di non accontentarsi. Voler cercare sempre la vittoria, anche nelle situazioni più difficili, sia in casa che fuori. Solo con questo atteggiamento abbiamo la possibilità di fare punti importanti".

Farà esordire qualcuno della Primavera come Munteanu?

"Nel settore giovanile ci sono giovani interessanti, Aquilani sta facendo un ottimo lavoro. Vedremo, intanto devo pensare ai ragazzi della prima squadra. Nello stesso tempo vengono ad allenarsi con noi dei ragazzi della Primavera e se qualcuno di loro meriterà di giocare, perché no".