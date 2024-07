TMW, L'Hellas pensa a Nzola: per ora solo sondaggi

FirenzeViola.it

Il Verona pensa a Mbala Nzola. L'attaccante angolino ex Spezia era stato già cercato dall'Hellas nella scorsa stagione salvo poi finire alla Fiorentina dove è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Per ora si parla solo di sondaggio ma se il club toscano dovesse aprire alla trattativa si potrebbe probabilmente iniziare ad imbastire l'operazione sulla base di un prestito dal momento che l'attaccante angolano ha il contratto in scadenza nel 2027. A riportarlo è TMW.