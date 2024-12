TMW, Biraghi-Napoli dipende da Spinazzola. Parisi-Como...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

TuttoMercatoWeb fa il punto sulle strategie di mercato viola per la fascia sinistra. A gennaio Biraghi andrà via quasi sicuramente: la destinazione principale, ad oggi, può essere il Napoli, ma dipenderà dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda Parisi, invece, la pista più accreditata è il Como, fortemente interessato e intenzionato ad avanzare una proposta per portarlo sulle sponde del Lago a titolo definitivo. Tuttavia la richiesta della Fiorentina è a due cifre: bisognerà arrivare a un'offerta da 10 milioni se si vorrà prendere il terzino ex Empoli.