THE GUARDIAN, Il mistero di Super Mario nel 1997/98

Il The Guardian propone un curioso articolo che racconta di una maglietta della Fiorentina divenuta iconica tra i collezionisti: quella da trasferta del 1997/98, bianca con sponsor Nintendo declinato nella sua particolare versione con il volto dell'icona dei videogames Super Mario. Definita come lo Yeti dei tessuti, secondo la leggenda ne sarebbero stati prodotti 300 esemplari a suo tempo, ma è come se nessuno l'avesse mai vista o comprata. Quando il sito dedicato Cult Kits ha annunciato di averne rintracciata una e che l'avrebbero messa all'asta alle 20 di sabato 5 settembre, si è scatenato il parapiglia sul web, il sito è andato in crash e tempo dopo si è saputa che se l'era aggiudicata uno YouTuber di Norwich, in Inghilterra, a 500 sterline. Ma quella maglietta esisteva davvero? Tante le prove che inducono a pensare il contrario: perché ne sono state vendute così poche da non ritrovarle? Perché non ci sono evidenze fotografiche di giocatori della Fiorentina che indossavano la maglia a quei tempi? Perché l'etichetta recita "made in Mexico"? Arreso di fronte all'assenza di risposte il fortunato vincitore dell'asta ha restituito la divisa, salvo poi imbattersi tempo dopo in alcuni video che mostravano il logo di Super Mario presente nelle divise da gioco della Fiorentina, anche se non in quella bianca da trasferta, apprendendo anche che la Fila, azienda produttrice di quella divisa, avesse un importante stabilimento proprio in Messico. Insomma, il mistero non viene del tutto risolto e alla fine dell'articolo viene ribadito come sia il consumatore a dover decidere se un pezzo così iconico, anche se di dubbia autenticità, valga le cifre esorbitanti cui viene venduto.