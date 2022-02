TGR RAI, Viola Park, grana parcheggi. Senza...

L'investimento più importante fatto da Rocco Commisso da presidente della Fiorentina è senza dubbio quello per la realizzazione del Viola Park. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana però, ci sono ancora tanti problemi da risolvere e il principale è legato alla realizzazione dei parcheggi. Senza quei posti sarebbe infatti dimezzata la capienza dei mini stadi, da 3.000 a 1.500 posti.

In molti sostengono che, a causa dei continui intoppi burocratici, il patron italo-americano stia perdendo entusiasmo ed è anche per questo che Joe Barone fa spesso visita ai cantieri di Bagno a Ripoli e, quando può, fa il punto della situazione con il sindaco Francesco Casini, che analizza così la vicenda: "Siamo in grado di dare delle soluzioni e ovviamente siamo al lavoro per portare la tramvia a Bagno a Ripoli. Un progetto, il PNRR, che coinvolge anche la Regione Toscana, e che permetterà entro il 2026 di avere anche questo mezzo di trasporto che servirà, non solo ai tifosi della Fiorentina, ma a tutti i cittadini dell'area di Firenze Sud-Est".

L'inaugurazione del Viola Park però - sottolinea il TGR Rai Toscana - è prevista per la fine del 2022 e fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, cosa che Commisso ed i suoi uomini non intendono accettare.