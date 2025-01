SKY, Stallo per Marí: Galliani spera nella sua permanenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stallo per Pablo Mari e per l’ipotesi di scambio con Nicolas Valentini. Lo riferisce Sky Sport che spiega come, per quanto Raffaele Palladino spinga per avere il difensore spagnolo, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani continui a sperare in una permanenza del classe '93 almeno fino al termine della stagione per far sì che il gruppo rimanga intatto e centri la salvezza. Ricordiamo che il contratto del giocatore scadrà a giugno.