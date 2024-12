SKY, Quarta a un passo dal River: parti più vicine

FirenzeViola.it

Lucas Martinez Quarta può tornare al River Plate e il suo ritorno in Argentina sarebbe ormai a un passo. A riportarlo è Sky Sport, che aggiunge come le parti siano sempre più vicine per formalizzare il ritorno di Martinez Quarta al River Plate.

La distanza tra la domanda della Fiorentina e l’offerta del River Plate si sta riducendo con il club argentino che è arrivato a offrire 6 milioni di euro, di fronte alla richiesta dei viola che è di 8. C’è fiducia per un suo ritorno ai Millionarios con le parti che sono in costante contatto per chiudere la trattativa.