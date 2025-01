SKY, Napoli, offerti 20 mln per Comuzzo: no dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli su Pietro Comuzzo. La notizia è rilanciata da Sky Sport, che specifica come sia stata presentata un'offerta nei giorni scorsi dal club di De Laurentiis alla Fiorentina per il classe 2005, rifiutata e rispedita al mittente dai viola. L'offerta in questione, specifica l'emittente, era di 20 milioni di euro, col club di Commisso che ha risposto un secco no. Ma il Napoli ha individuato in Comuzzo il centrale del futuro e nella sessione estiva di mercato è intenzionato a tornare alla carica con forza - conclude l'emittente -.