SKY, Incontro in corso tra il Napoli e l'agente di Comuzzo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Incontro in corso tra il Napoli e l'entourage di Pietro Comuzzo. Secondo quanto riferisce Sky Sport sta avendo luogo, proprio in questi minuti, un vertice di mercato tra il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna e gli agenti del difensore classe 2005. La Fiorentina ha fissato il prezzo: 35/40 milioni di euro. Gli azzurri fanno sul serio e sono passati ai fatti. Vedremo come si svilupperà questa trattativa nell'arco delle prossime ore.