SKY, Domani Biraghi e Castrovilli ancora out

Domani sera l'Italia di Roberto Mancini sfiderà la Bulgaria con qualche cambio di formazione rispetto all'ultima gara con l'Irlanda del Nord. Secondo Sky Sport ci saranno Acerbi e Spinazzola in difesa, Barella a centrocampo e, in attacco, Belotti con l'ex Fiorentina Chiesa. Ancora out pertanto i giocatori viola Biraghi e Castrovilli.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.