SKY, Arsenal chiama: ag. di DV9 si nega al telefono

Aggiornamento sulla questione Vlahovic-Arsenal direttamente da SkySport: secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, i dialoghi tra la Fiorentina ed i Gunners per il trasferimento a gennaio della punta viola stanno andando avanti in modo proficuo. Nonostante la richiesta del club di Commisso sia di 80 milioni di euro, la società inglese sarebbe disposta a scendere a patti coi viola pur di trovare un’intesa. I presupposti economici, dunque, ci sono tutti. C’è però un grosso inconveniente: come spiega Sky, l’Arsenal ha più volte provato a mettersi in contatto con gli agenti di Vlahovic per proporre loro l’offerta economica legata al classe 2000 ma Ristic non ha mai volutamente risposto al telefono ai Gunners. Una scelta ben precisa quella dei manager, che non sono disposti a dare aperture all’Arsenal.