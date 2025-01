SKY, Accordo Viola-River per Quarta: oggi si chiude

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per un Valentini che entra c'è un Martinez Quarta che esce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina e il River Plate hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Argentina del difensore, con la trattativa tra i due club che dovrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Nel corso della notte ci sono stati gli ultimi contatti viola e Millionarios, con quest'ultimi che hanno accettato di assecondare le richieste di Pradè e soci arrivando ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro.