REP.FI, Terracciano e Biraghi possono salutare a gennaio

la Repubblica (ed. Firenze), nelle sue pagine odierne si concentra sulle principali mosse di mercato che attuerà la Fiorentina nella sessione di gennaio. Partendo dalla porta, Terracciano può salutare per far avanzare Martinelli come secondo portiere col classe 2006 che così potrebbe scaldare i guanti in qualche gara (come in Coppa Italia) proseguendo la sua crescita al fianco di De Gea. L’opzione di rinnovo dello spagnolo è in mano alla Fiorentina e varrebbe fino al 2026 col raddoppio dell’ingaggio (a 2,4 milioni circa). Mentre in difesa, visto il pochissimo spazio avuto finora, Biraghi potrebbe lasciare la causa viola chiudendo così la sua lunga scia a Firenze avviata oltre sette anni fa. Da valutare anche la situazione attorno a Quarta mentre è in arrivo Nicolas Valentini dal Boca Juniors.

A centrocampo è probabile che i viola vogliano aggiungere un altro elemento mentre in attacco sarà da valutare soprattutto la situazione di Kouame. La Fiorentina ricerca un vice Kean, quindi un centravanti consapevole che il titolare resterà l'ex Juve. Tra i nomi più caldi quello di Milan Djuric del Monza, col contratto in scadenza il prossimo giugno. Caratteristiche congrue anche quelle che portano ad Andrea Petagna, sempre del Monza. Molto complicato il ritorno in viola di Giovanni Simeone mentre è da seguire la pista che porterebbe a Cristian Shpendi: giovane ma in rampa di lancio, coi suoi dieci gol in quindici gare tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Cesena in B. Ci sarà tempo e molto dipenderà anche dalla classifica - conclude il quotidiano -.