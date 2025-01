REP. FI., La colpa della sconfitta è nelle scelte di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze), il collega Giuseppe Calabrese analizza così la pesante sconfitta della Fiorentina contro il Napoli: "Non giriamoci troppo intorno, la colpa della sconfitta con il Napoli è tutta nelle scelte di Palladino. La sua voglia di rivoluzione non ha funzionato. E non tanto per gli errori dei singoli (Moreno, Beltran, Comuzzo...), ma perché il suo assetto ha tolto certezze e punti di riferimento. Dodo senza un giocatore davanti è perso e un allenatore dovrebbe saperlo. Come avrebbe dovuto immaginare che affidarsi a Parisi per neutralizzare Neres non era la scelta migliore. Ma è proprio l’insieme che non ha funzionato, come se la Fiorentina all’improvviso avesse dimenticato come si gioca a calcio".

"Tocca a Palladino traghettare la Fiorentina fuori da questa piccola crisi, nell’attesa che il mercato lo aiuti a colmare le lacune. Pradè deve fare in fretta perché il tempo scorre e si rischia di lasciare per strada punti preziosi. Le prossime sfide contro Monza e Torino devono restituirci una Fiorentina più convinta, e magari qualche giocatore fin qui un po’ in ombra. Ci viene in mente Gudmundsson, ma non solo lui".