NAZIONE, Viola su Oristanio. Settimana clou per Zaniolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo dal mercato secondo La Nazione, che questa mattina scrive di come Oristanio, attaccante di proprietà dell’Inter ma che nell’ultima stagione ha giocato a Cagliari, potrebbe entrare con forza in orbita Fiorentina. Sul giocatore, si legge, ci sarebbero Venezia e Genoa, ma dietro al suo atteggiamento “attendista” ci sarebbe proprio la consapevolezza di una mossa da parte degli uomini di mercato gigliati. Il classe 2002 è un jolly del reparto avanzato, potendo ricoprire il ruolo di trequartista, “sottopunta”, ma anche l’attaccante centrale.

Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata, La Nazione sottolinea inoltre come la prossima settimana possa essere decisiva per Zaniolo e Gaetano. Per il primo i contatti con il Galatasaray sono sempre più frequenti e la carta Amrabat sembra davvero poter favorire i movimenti della Fiorentina. Mentre per il secondo la concorrenza di Parma e Cagliari non dovrebbe rappresentare un ostacolo, si legge.