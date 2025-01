NAZIONE, Tutto su Man. Proposto Cher Ndour

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sul mercato e le varie trattative in entrata che la Fiorentina sta cercando di portare a termine. Sfumato il colpo Luiz Henrique, ufficiale ormai il suo passaggio allo Zenit San Pietroburgo, i viola hanno virato sul piano B, Dennis Man del Parma. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra le due società che al momento non hanno ancora trovato l'accordo sulle cifre. I ducali fanno del rumeno una valutazione di 20 milioni di Euro, mentre i gigliati partono da un'offerta di 12 milioni più bonus. Le parti dovranno ancora avvicinarsi per portare a termine la trattativa, ma c'è fiducia sul buon esito dell'operazione. Soprattutto perché sembra esserci la volontà del giocatore di prendere la strada di Firenze.

Detto dell'esterno offensivo, la Fiorentina è alla ricerca anche di un altro centrocampista da regalare a Raffaele Palladino. Da Roma si parla di Cristante, anche se l'ex Milan ha un ingaggio elevato che potrebbe frenare l'operazione, mentre le ultime voci parlano di Cher Ndour del PSG in prestito al Besiktas. Il classe 2004 vorrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Atalanta, anche se per i viola questo sarebbe più un investimento sul futuro che sul presente. A livello di uscite c'è attesa per capire le situazioni di Ikoné, chiesto dal Paris FC, di Kayode, sempre più vicino al Brentford, e Kouame, per il quale è stata intavolata una trattativa con il Torino per uno scambio con Sanabria.