NAZIONE, Sanabria-Kouamé, asse ai dettagli: quasi fatta

"Kouamé-Sanabria: quasi fatta". Questo uno dei titoli presenti nelle pagine sportive odierne de La Nazione, in cui il quotidiano scrive che è ai dettagli lo scambio che dovrebbe vedere Torino e Fiorentina protagoniste sul mercato prima della sfida di domenica al Franchi, con l'ivoriano che approderebbe in granata e il paraguayano che giungerebbe in viola.

In particolare, il quotidiano fiorentino evidenzia come col passare delle ore, nonostante un tentativo dell'Empoli di ieri mattina, Kouame si stia convincendo (anche sul piano famigliare) a trasferirsi in Piemonte. Sanabria invece ha già dato il suo ok alla Fiorentina da giorni. Restano da limare alcuni dettagli legati agli stipendi dei calciatori. Sanabria guadagna qualcosa meno di Kouame (circa 100.000 euro) e ha un anno in meno di contratto rispetto all’ivoriano con la Fiorentina. Siamo ai dettagli - riporta il quotidiano locale -.