NAZIONE, Fiorentina: vincere per raggiungere tre obiettivi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Saranno tre, scrive La Nazione, gli obiettivi con cui la Fiorentina si affaccia questa sera alla gara di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Riscattare la sconfitta del Dall’Ara contro il Bologna dell’ultimo turno di campionato. Vincere per evitare di aggiungere ulteriori due partite ad un calendario già particolarmente denso di sfide.

Fare tre punti per tenere a debita distanza il Chelsea, almeno fino alla finalissima. Obiettivi che Palladino vorrebbe provare a centrare, nonostante lo spostamento in Portogallo della vigilia si sia trasformato in una vera e propria Odissea e nonostante le assenze per tonsillite di Cataldi e Sottil. Non saranno però gli unici forfait importanti, dato che tra le fila degli avversari mancheranno due calciatori importanti come Nelson Oliveira - attaccante e leader del reparto offensivo - e l'ex Bruno Gaspar, ai box da inizio dicembre a causa di un problema muscolare.