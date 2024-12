GAZZETTA, Questa sera faccia a faccia Kean-Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport va nello specifico di Juventus-Fiorentina analizzando la sfida nella sfida tra i due bomber, Dusan Vlahovic e Moise Kean. Il serbo e l’azzurro, per due anni e mezzo compagni e concorrenti in bianconero per un posto al centro dell’attacco di Massimiliano Allegri, questa sera all'Allianz Stadium si ritroveranno ma per la prima volta da avversari. Il centravanti torinese partito per Firenze in estate dopo una stagione da zero gol si presenterà al fischio d'inizio guardando Vlahovic dall'alto in basso della classifica marcatori di Serie A. Entrambi sono classe 2000, sono nati ad un mese di distanza l'uno dall'altro, Kean e Vlahovic si sono trovati, dopo due percorsi diversi, alla Continassa a nel gennaio 2022 con lo stesso obiettivo: provare a colmare il vuoto di gol creatosi con la partenza di Cristiano Ronaldo. Nel periodo in cui sono stati compagni sotto la Mole i due hanno realizzato complessivamente 51 reti: 41 di Vlahovic e 10 di Kean.

Uno scontro particolare quello di questa sera tra i due bomber in virtù del loro passato incrociato. Vlahovic, oggi numero 9 della Juventus, dopo gli inizi in patria al Partizan Belgrado è esploso a Firenze, prima in primavera e poi in prima squadra nel primo anno di Italiano. Kean invece, cresciuto nel vivaio bianconero, ha esordito con la casacca della Juventus a soli 16 anni e adesso, dopo alcuni tira e molla con la Vecchia Signora, ha preso le redini dell'attacco gigliato.