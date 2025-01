GAZZETTA, Per i viola è come una sconfitta: l'analisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La Gazzetta dello Sport analizza il pareggio di ieri tra i viola e il Torino. Nell’isolare le scene cruciali di questa partita - si legge - quella finale, quando i giocatori della Fiorentina crollano a terra sotto un uragano di fischi e quelli granata alzano le braccia attorniati da facce felici, spiega la differente valutazione del pareggio. Per i viola è sentito come una sconfitta, per gli avversari viene vissuto da vittoria: giusto e ovvio.

La vittoria vera sarebbe potuta anche arrivare, perché la Fiorentina, dopo aver regalato l’1-1, è andata in confusione ancora più generale. Il punto di non-svolta per la Viola è il mancato raddoppio di Kean a fine primo tempo, ottimo Milinkovic; il segno del terrore è quando Comuzzo e Adli sbagliano un dialogo e mandano in porta Gineitis. Ma già da inizio ripresa si nota come la Fiorentina non voglia più spingere: si accontenta, e non prende nemmeno paura dei suoi tanti sbagli, passaggi semplici o troppo scontati.