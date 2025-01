GAZZETTA, Luiz Henrique, c'è ancora speranza: il punto

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina cerca sul mercato un esterno e un altro centrocampista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge come la pista Luiz Henrique, benché molto difficile, non tramonterà finché non ci sarà speranza. L'idea del proprietario del Botafogo, John Textor, rimane quella di monetizzare il più possibile e per questo il club brasiliano guarda soprattutto in Premier, con la Fiorentina che secondo Gazzetta sarebbe arrivata a offrire poco meno di 20 milioni (la richiesta è 30). Oltre alla Premier, sull'esterno del Fogao c'è anche l'Olympique Lione, che lo acquisterebbe in prestito gratuito nonostante i problemi finanziari, una corsia preferenziale visto che Textor è proprietario anche del club francese.

L'alternativa a Luiz Henrique è Dennis Man del Parma, per il quale, secondo Gazzetta, la Fiorentina potrebbe arrivare a offrire anche 15 milioni. Per la difesa, Pablo Marì piace a Palladino ma rimane in standby.