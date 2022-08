DRAGO, Ultimo periodo difficile. Il gioco coi piedi...

Direttamente dalla conferenza stampa di presentazione, l'ormai ex portiere viola, Bartlomiej Dragowski, ha parlato del suo ultimo periodo a Firenze, rispondendo anche a chi gli chiede se sia bravo o meno con i piedi, visti i numerosi dibattiti che si sono venuti a creare sull'argomento.

Si sente pronto per giocare domenica?

“Sì, è stata una estate difficile. Ho avuto un preparatore, che ringrazio, così come gli allenatori che hanno lavorato con me a Firenze perché non lavoravo con la squadra. Mi sono preparato da solo con i preparatori, spero di essere pronto. Mi sento bene, fisicamente sto bene, poi è valutazione del mister. Se mi dice di giocare subito ci sarò”

C'è chi dice che non è bravissimo con i piedi. Che ne pensi?

“Posso anche fare schifo per chi mi guarda, ma finché il mister mi mette in campo non c'è problema”.