CORR. SERA, Commisso, l'economia e il calcio USA

Nella sezione "L'Economia" dell'edizione online del Corrriere della Sera si dedica spazio alla Fiorentina e al modo di fare calcio dell'imprenditore e presidente viola Rocco Commisso. "Il calcio all’americana di Commisso sembra un mix di cuore e ragione, passione e programmazione: incassa e risparmia", si legge. "Ma per poi investire, non per tappare buchi. Perfino la ragione sociale del club è stata modificata il mese scorso, senza troppa pubblicità: l’Acf Fiorentina spa è diventata srl. Motivo? «Razionalizzare l’organizzazione societaria» è scritto nell’atto notarile di dicembre. La srl costa meno, è più duttile e flessibile, tradizionalmente più “padronale” ma meno adatta a partnership e per nulla alla quotazione in Borsa: in Serie A è la forma giuridica di Salernitana, Sassuolo, Spezia Venezia e, adesso, anche Fiorentina".

Commisso ha preso in mano la Fiorentina ormai da due anni e mezzo con la sua holding privata Jmcc Corporation del Delaware. Per capire, nel concreto, quanto è “forte” Commisso, bisogna guardare sempre nella Mediacom Communications Corporation. I conti del gruppo americano vengono pubblicati trimestralmente sul sito web. Ma sono più che altro comunicati stampa, brochure, nulla a che vedere con i bilanci veri e propri. Quelli, a quanto pare, non sono disponibili né reperibili. E la ragione potrebbe essere questa: tutte le società di Commisso hanno sede legale in Delaware (compresa Mediacom Communications Corporation che ha gli uffici a New York dove dichiara di avere «sede principale»). Ciò, oltre a garantire legittimi vantaggi fiscali, permette di mantenere una grande riservatezza. Mediacom non è quotata in Borsa, il Delaware ha una normativa tutt’altro che stringente in materia di trasparenza e dunque è tutto in regola. Lo fanno in tanti gruppi internazionali. Poi, certo, ci sono i finanziatori di quell’1,2 miliardi di debito della Mediacom, presumibilmente banche e investitori istituzionali, ma non è noto chi siano.

Si continua a leggere come l’imprenditore italo-americano ha dichiarato di aver sempre rispettato le scadenze, mai bucato i covenant (i parametri finanziari da rispettare pena il rientro del prestito). tanto è che l’agenzia di rating S&P l’ha recentemente premiato alzando il rating da BB+ a BBB. Che cosa significa? Che Mediacom è un investimento non speculativo e relativamente sicuro anche se lontano (otto gradini) dal massimo grado di solvibilità. In sostanza è come l’Italia e un po’ meno della Exor targata Agnelli-Elkann (BBB+).

Per l’investimento nella Fiorentina, però, Commisso ha attinto dalla sua finanziaria personale Jmcc Corporation anch’essa radicata in Delaware come la controllata Columbia Soccer Venture, azionista diretto del club. La Fiorentina insomma fa parte degli asset familiari. Da notare che le holding proprietarie di Roma, Milan, Venezia e Fiorentina hanno tutte sede in Delaware al medesimo indirizzo di Wilmington (1209 di Orange street) con identico numero di telefono. Il commercialista è lo stesso: The Corporation Trust Company.