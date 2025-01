COR. SPORT, Viola allo scoperto: Luiz Henrique obiettivo numero uno

La Fiorentina fa sul serio su Luiz Henrique. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, che ribadisce le cifre uscite nelle ultime ore (qui i dettagli di FirenzeViola.it): per l'attaccante classe 2001 reduce da una stagione da sogno col Botafogo la viola ha presentato una prima offerta da 16 milioni più 2 di bonus, ma il club brasiliano l'ha respinta perché non vuole scendere sotto la richiesta di 30 milioni. Il presidente John Textor è un osso duro e ha un piano ben preciso per Luiz Henrique: vuole portarlo al Lione, di cui è proprietario, come fatto con l'argentino Thiago Almada.

Il problema rimane la cifra di partenza, che i viola potrebbero limare proponendo a Textor una percentuale sulla futura rivendita. Ma, scrive il Corriere non è niente più che un'ipotesi. Di certo il ventiquattrenne - con un passato al Real Betis - vuole tornare in Europa, in particolare le sue preferenze vanno alla Spagna e all'Italia. Per questo quando ha saputo dell'offerta viola, il ragazzo ha iniziato a fare pressioni sul Botafogo.