COR.SPORT, Vincere con il Napoli per sfatare tre tabù

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Sport sottolinea quanto la vittoria contro il Napoli possa essere importante per la Fiorentina, perché permetterebbe ai viola di battere i partenopei al Franchi dopo 7 anni (ultima vittoria datata aprile 2018) e di vincere la seconda partita negli ultimi 16 precedenti giocati alle latitudini di Campo di Marte.

Per farlo, si legge, Raffaele Palladino ripartirà dal punto ottenuto a Torino, per iniziare il 2025 non bene ma benissimo, specie considerando che la Fiorentina non vince la prima gara dell’anno solare dal 2017. Il tecnico campano dovrebbe affidarsi allo stesso undici, o quasi, visto all’Allianz Stadium, con Gosens che ritornerà ad agire sulla sinistra e il ballottaggio Beltran-Gudmundsson che probabilmente non sarà sciolto fino alla riunione tecnica di oggi.