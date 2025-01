COR.SPORT, Palladino: altra svolta tattica azzeccata

FirenzeViola.it

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio elogia Raffaele Palladino e la sua svolta tattica apportata contro la Lazio. Non è la prima volta d’altronde: quando vede i biancocelesti il tecnico viola rimescola le carte in tavola.

Al Franchi era passato nell’intervallo alla difesa a quattro rimontando dopo un primo tempo da incubo. All’Olimpico ha indovinato il piano di partenza prendendo le fasce: 4-4-2 con Folorunsho e Beltran pronti a ripiegare davanti a Dodo e Gosens. Giusta, scrive il quotidiano, anche la scelta di rilanciare Pongracic, con il croato apparso ieri sera nella sua forma migliore, così come quella di dare tanto campo libero ai terzini Dodo e Gosens - tra i migliori in campo - autori degli assist per le due reti di Adli e Beltran.