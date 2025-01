COR. SPORT, Marì, la sua casa di Monza è in vendita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le varie trattative che la Fiorentina sta cercando di portare avanti in vista del mercato invernale, ce n’è una, su tutte, che il tecnico Raffaele Palladino starebbe caldeggiando maggiormente e riguarda un suo ex giocatore ai tempi del Monza: Pablo Marí. Il difensore spagnolo, ex Udinese, si libererà dal club brianzolo a giugno, quando gli scadrà il contratto. Questo rappresenta un motivo in più per il club, attualmente ultimo in classifica, per cercare di monetizzare la sua cessione già a gennaio.

Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, l’ex Udinese sarebbe vicinissimo ad accettare la chiamata del suo ex tecnico, tanto che avrebbe già messo in vendita la casa a Monza. Così come nel caso di Folorunsho, il club gigliato avrà l’opportunità di discutere con la dirigenza biancorossa in occasione della partita di campionato del 13 gennaio. Durante l’incontro, si parlerà anche del prezzo del giocatore, che potrebbe essere abbassato con l’inserimento di una contropartita tecnica, come quella di Matías Moreno, utilizzato con il contagocce finora in stagione.