COR. SPORT, Fiducia a Palladino. Ora le soluzioni

© foto di Federico De Luca 2025

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con un articolo che sottolinea la fiducia della società a Palladino e alla squadra. Commisso e tutta la dirigenza viola stanno con il tecnico campano e con tutti i giocatori per provare ad uscire insieme dal periodo di crisi. Questo il messaggio, non in versione ufficiale, che il tycoon italo americano ha trasmesso da Oltreoceano al Viola Park. Adesso sta a Palladino, che era stato lodato per le otto vittorie consecutive in campionato, trovare la soluzione a questo momento no con appena due punti in sei partite. Il tempo stringe e la Fiorentina deve tornare sui suoi livelli.

Ieri è stato un giorno intenso per i contatti tra gli Stati Uniti e Bagno a Ripoli, mentre la squadra, invece di fare una bella chiacchierata al mattino relativa a quanto accaduto contro il Torino con un allenamento di scarico, ha avuto il giorno libero. Oggi sarà il giorno del ritorno in campo. La Fiorentina inizierà a preparare la trasferta di Roma e i dirigenti gigliati, che sono stati in silenzio (un silenzio che ha fatto tanto rumore dopo le dichiarazioni forti di Pradè post Napoli e Monza) nel post gara contro il Torino, detteranno le linee guida di Commisso al tecnico e ai giocatori. Il prossimo impegno contro la Lazio sarà decisivo, c'è bisogno di risposte e fatti.