COR.SPORT, Caso Beltran: vale più di tutti ma non gioca

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine odierne dedicate alla Fiorentina, analizza il momento che attraversa Lucas Beltran, quasi mai impiegato dall'arrivo di Palladino. Come scrive il quotidiano, il club viola rischia di dilapidare un 'colpo' da quasi 20 milioni, fatto poco più di un anno fa: con 191 minuti in campo (una sola partita da titolare in Serie A) l'argentino è infatti il calciatore offensivo meno utilizzato da Palladino, che gli sta preferendo addirittura Kouame, Ikone e Sottil. Eppure, secondo una classifica stilata dal Cies (che come variabili tiene conto soprattutto della durata del contratto e dell'età del calciatore) Beltran (ventitré anni) è il giocatore che vale di più nella rosa dei viola. Si stima che adesso il prezzo del cartellino del numero nove oscilli tra i 34 e 48 milioni.

Non segna su azione dal febbraio scorso (ultima rete non su rigore al Castellani di Empoli, 236 giorni fa), così si inizia a pensare di fare un'esperienza altrove da gennaio, magari in prestito. E magari al River Plate di quel Marcelo Gallardo che lo ha fatto debuttare con la maglia dei millionarios nel lontano 2021.