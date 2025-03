Harder sull'esordio con la Fiorentina: "Ho chiesto più palloni possibili per entrare in partita"

Il centrocampista della Fiorentina, convocato anche con la nazionale Under20 insieme a Caprini, Jonas Harder ha parlato ai microfoni di Radio Serie A raccontando il suo esordio con la maglia viola, avvenuto in Conference League nel 7-0 del Franchi contro il Lask: "Nei primi 3-4 minuti mi dovevo ambientare e capire la situazione, ma i miei compagni mi hanno aiutato. Per entrare in gara devi toccare tanti palloni, quindi quando sono entrato ho chiesto più palle possibili per entrare in partita. Mi alleno quasi sempre con la prima squadra ormai e anche lì cerco di mettermi in mostra, di chiedere sempre la palla, per avere la fiducia dei compagni".