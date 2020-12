GRAZIANI, Caicedo goffo ma mi piace. Vlahovic...

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per dire la sua sul momento dei viola e sul mercato. Queste le sue dichiarazioni: "Fossi Prandelli rivaluterei Duncan perché ha fisico e capacità tecniche. Può essere un'alternativa, meglio di Pulgar. Bonaventura? Si era perso anche lui, ma può aiutare. Vlahovic? Con un altro attaccante forte questa squadra può far bene. Lui sta crescendo, ma non può prendersi ancora certe responsabilità perché è troppo giovane e gli servirebbe uno vicino per condividere queste responsabilità e migliorare. Già con la fiducia del tecnico sta facendo passi in avanti. Caicedo? Conosce il campionato e mi piace. È goffo da vedere quando battaglia, ma vede la porta. Con un giocatore così ci si rinforzerebbe, ma è difficile che la Lazio lo dia".