GORI, Lavoro al top per tornare presto a Firenze

L’attaccante classe ’99 del Vicenza Gabriele Gori, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e ancora di proprietà del club viola, ha parlato del suo momento con la maglia dei biancorossi, proiettandosi anche sul suo futuro ancora a Firenze. Ecco le sue parole: “Seguo sempre la Fiorentina, sicuramente si sbloccherà nonostante questo periodo così difficile: non saprei dire cosa non abbia funzionato nel lavoro di Iachini, ho fatto solo una settimana di ritiro con la prima squadra. Prandelli a Firenze ha dimostrato di essere molto bravo, quando ero bambino e andavo allo stadio vedevo un calcio magico. Il mio futuro? Sto lavorando per tornare a Firenze: voglio lavorare bene in B per tornare più forte di prima con la maglia viola”.