GOLLINI, Oggi contatto tra ACF e agente del portiere

Novità sul fronte portiere viola direttamente da TMW: come spiega il portale, mentre la Fiorentina sta continuando a sondare Vanja Milinkovic-Savic del Torino, resta in pressing per Pierluigi Gollini. Per il portiere dell'Atalanta si terrà oggi un contatto tra la società viola e l'entourage del giocatore. E' lui il primo nome scelto dai viola per prendere l'eredità di Bartlomej Dragowski che è fuori dal progetto gigliato.