GIUDICE SPORTIVO, Una sola giornata a Gonzalez

"Doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara": è questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha sanzionato con una giornata di squalifica Nico Gonzalez, espulso durante la gara con l'Inter dopo le proteste per il fallo di Bastoni. Un sospiro di sollievo visto che il giocatore in campo ha protestato a lungo con l'arbitro che si era concentrato sulla reazione dell'argentino e non sul fallo dell'interista, tanto che poi è stato Calhanoglu ad evitargli il peggio e ad allontanarlo dal direttore di gara. L'esterno viola salterà dunque solo la gara con l'Udinese.