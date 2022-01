GAZZETTA, Lukaku spinge Vlahovic verso la Juve

La Gazzetta dello Sport parla della situazione elettrica creatasi al Chelsea dopo le dichiarazioni d'amore di Romelu Lukaku all'Inter. Se il rapporto non viene ricomposto, scrive la rosea, c’è il rischio che in estate questa vicenda stravolga le attuali gerarchie del mercato degli attaccanti di prima fascia, avvicinando anche Vlahovic alla Juventus.

Perché - la ricostruzione del quotidiano - se Lukaku va al Tottenham oppure diventa obiettivo per qualche altra big inglese, allora la Juventus aumenterebbe la propria potenzialità per arrivare al talento di proprietà della Fiorentina. Le trattative attualmente sono ferme visto che a gennaio non ci sono soldi e volontà (della Fiorentina) di fare un affare del genere, ma a giugno Agnelli ha promesso investimenti più sostanziosi. Se il Tottenham di Conte o il City di Guardiola dovessero mettere gli occhi su Lukaku, la strada che porta a Vlahovic per la Juventus sarebbe meno ripida.