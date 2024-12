GAZZETTA, Cambio argentino: dentro Valentini, fuori Quarta

FirenzeViola.it

Nicolas Valentini sta per unirsi alla Fiorentina, mentre Martinez Quarta è destinato a lasciare il club. La Gazzetta dello Sport analizza questo cambio in difesa, che prevede l'arrivo di Valentini dal Boca Juniors a parametro zero. I dirigenti viola sono riusciti a anticipare la concorrenza per assicurarsi il giovane centrale, descritto da chi lo conosce come un giocatore capace di adattarsi rapidamente. Valentini, che giocherà come centrale in una difesa a quattro, è visto come un sostituto ideale per Luca Ranieri. Tuttavia, il suo adattamento potrebbe richiedere tempo, poiché è stato messo fuori rosa dal Boca Juniors dal 10 aprile.

Nel frattempo, la Fiorentina sta preparando la cessione di Martinez Quarta. Sebbene fosse un punto di riferimento sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha visto ridursi il suo spazio di gioco con Palladino, con Comuzzo e Ranieri che gli sono passati avanti nelle gerarchie. La trattativa per il suo trasferimento è avanzata, con una valutazione di 7-8 milioni di euro e la possibilità che il River Plate inserisca una percentuale sulla futura rivendita a favore della Fiorentina. Martinez Quarta firmerà un contratto fino al 2028.