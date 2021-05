GATTUSO, Contatti interrotti con ACF: adesso...

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Gennaro Gattuso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la partita di domenica contro il Napoli ha lasciato strascichi importanti e l'atteggiamento della Fiorentina non è piaciuto per niente al tecnico calabrese che avrebbe interrotto i contatti con il club gigliato. A questo punto l'ex Milan si allontana visto che le voci, confermate da altre emittenti come Sky e Sportitalia, vanno in questa direzione.