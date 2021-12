GALLI, Italiano e Dionisi fanno bene al calcio ma...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato della sfida di ieri tra Fiorentina e Sassuolo, espressione degli allenatori Italiano e Dionisi: "Questa nuova ondata di allenatori sta facendo bene al calcio, poi tanti di noi hanno in mente il vecchio calcio difensivo. Invece questi allenatori fanno un calcio propositivo, si va in campo per giocare la partita con tutti, lo sono sia Italiano che Dionisi ma citerei anche Zanetti del Venezia e Cioffi dell'Udinese. Tornando alla partita del Franchi nella fase difensiva però le due squadre hanno grosse lacune, con attaccanti protagonisti, tanti gol e spettacolo. Piacciono ai tifosi, ma non è che tutte le domeniche puoi fare tre gol per vincere la partita".

Sulla difesa viola: "Dei viola Quarta per esempio può mettere una pezza, con la palla alle spalle, la corsa sull'avversario, perché è veloce invece Milenkovic e Bitaghi non lo sono. Odriozola lo è ma è un attaccante in pratica. Bisogna porre rimedio anche alle giocate imprevedibili alle giocate altrui perché prendendo due gol a partita non è sicurto poi di vincere. Le caratteristiche del prossimo centrale? Io cercherei un mancino che possa giocare a sinistra riportando Martinez Quarta a destra, che sia quasi un centrocampista arretrato e di interdizione perché il profilo adatto ad Italiano è quello. Il portiere neroverde Consigli? E' sempre stato affidabile, alla fine di una stagione va visto se un portiere ha un segno più o meno, è un ragazzo serio, sempre titolare in un Sassuolo che negli ultimi dieci anni è sempre stata la rivelazione".