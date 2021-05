G. SPORT., Pezzella: multa per proteste. Iachini...

Costano 1500 euro di multa in quanto capitano viola le proteste di Pezzella durante la gara con la Lazio, dopo la quarta ammonizione che lo fa entrare in diffida. Ma non ci saranno squalificati viola né del Cagliari per la sfida di mercoledì. Gli squalificati per una giornata sono invece Hoelgebaum Pereira (Lazio) espulso durante la partita per doppia ammonizione, Nkoulou (Torino), Leiva (Lazio), Ricci (Spezia), Saelemakers (Milan) e Schiattarella (Benevento). Terza ammonizione per il tecnico viola Iachini mentre entra in diffida Juric del Verona. Costa caro lo sfogo contro l'arbitro Mazzoleni, nel tunnel degli spogliatoi e successivamente nel parcheggio anche immortalato dai video, al ds del Benevento Pasquale Foggia: 10mila euro di multa e la squalifica fino al 25 maggio.