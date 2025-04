Fuori anche Dodo, prof. Castellacci: "Non escludo che serva un mese per il recupero"

Come annunciato dal report medico reso noto ieri sera dalla Fiorentina Dodo si è operato d'urgenza per un'appendicite. Un problema tutt'altro che banale per l'ex Shaktar che si era sentito male nella notte e che ieri in giornata aveva pubblicato sui social dei video in cui aggiornava i tifosi sulle sue condizioni, sottolineando che si sarebbe dovuto operare di appendicite. Dall'altra parte la Fiorentina, per bocca del dirigente Ferrari intervistato da SkySport (QUI l'intervista completa), aveva invece tergiversato sulla tipologia dell'infortunio, parlando inizialmente solo di problemi all'addome. Parlando invece di tempi di recupero, Il Corriere dello Sport-Stadio ha intervistato il prof.

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto in Medicina dello Sport, che ha indicato la possibilità che il brasiliano possa stare fuori per un mese. Il tutto ovviamente al netto di complicazioni. Palladino intanto dovrà correre ai ripari. Contro l'Empoli oltre a Dodo con ogni probabilità sarà assente anche Kean. Il brasiliano finora aveva saltato una sola gara in campionato per squalifica: Fiorentina-Udinese dello scorso 23 dicembre. Senza Kayode, passato a gennaio al Brentford, non c'è un sostituto di ruolo sulla corsia di destra, le possibili soluzioni portano all'adattamento di uno tra Folorunsho, Moreno e Comuzzo.