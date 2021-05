FREY, Ribery ama Firenze, vuole restare. Gattuso...

Lo storico ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey, sempre attento ai temi riguardanti i viola, è intervenuto oggi per parlare del nuovo allenatore della Fiorentina e del futuro ancora incerto suo amico Franck Ribery: "“Gattuso è un amico ed è stato un grande calciatore. Lui ha sempre dimostrato il suo senso di appartenenza al Milan. Sono convinto che lui, essendo ora alla Fiorentina, possa trasmettere la sua voglia e il suo agonismo per difendere la maglia viola. Non mi aspetto una rivoluzione visto il momento economico particolare che stiamo attraversando tutti, si guardi quello che sta succedendo all’Inter. Mi aspetto però segnali importanti, ovvero la conferma di quei giocatori importanti per il nuovo ciclo e qualche acquisto importante per risolvere i problemi visti in questi anni. Ribery? Tutte le volte che abbiamo parlato lui mi ha sempre fatto capire il suo affetto per Firenze e la sua voglia di continuare con la Fiorentina. Per continuare un matrimonio ci vogliono i presupposti da ambo le parti. Da parte sua c’è amore e rispetto per la tifoseria, vediamo cosa deciderà la società".

Sulla Fiorentina che verrà:

"Ultimamente è venuto a mancare un po’ di senso di appartenenza, forse per i tanti cambiamenti ed un po’ di confusione. Io credo che con l’arrivo di Commisso ci sia la possibilità di ricreare un ciclo: questo non vuol dire che torneremo a vincere, ma bisogna tornare a far innamorare le persone e farle venire allo stadio. Io quando giocavo in casa spesso ho detto che giocavamo in dodici, perché la spinta del pubblico era straordinaria".

Inoltre, Frey ha anche parlato del progetto dell'Associazione Glorie Viola e di altre ambizioni in futuro: " Sono fiero di far parte del Consiglio Direttivo dell'Ass.Glorie Viola. Mi è stato chiesto dal presidente Moreno Roggi e quando Moreno chiede una cosa difficile dirgli di no. Abbiamo fatto un’assemblea qualche giorno fa e così è partito questo progetto che prevederà degli eventi, con partite di esibizione per far rivivere un po’ di nostalgia al tifoso viola. Attraverso il presidente e tutta la gente che c’è dentro, persone che hanno giocato e amato la Fiorentina, vogliamo ricordargli chi ha indossato e onorato la maglia. Siamo pronti e cercheremo il prima possibile di fare una partita di vecchie glorie e invitare tutti i tifosi, ovviamente la prima la faremo al Franchi. Futuro? Potrei fare il preparatore dei portieri ma ora non ho la voglia per riniziare a lavorare e mettermi a studiare. Ora sono impegnato in tanti progetti e non avrei la testa per stare dietro anche ad una carriera da allenatore. Sono contento che molti miei ex compagni stiano diventando allenatori: ad esempio Luca Toni è molto carico e deciso nel continuare per questa nuova strada, spero che trovi il prima possibile una squadra per lui, lo vedrei bene in panchina, a modo suo è molto carismatico".