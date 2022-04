FREY, Questa viola può andare in Europa. Italiano..

È intervenuto nel corso della trasmissione “Artemio” di Radio Toscana l’ex numero 1 della Fiorentina Sebastian Frey, che si è soffermato sul suo ritorno al Franchi in occasione del match con l’Empoli e sulle ambizioni europee dei viola: “Scendere in campo insieme a Barone prima del match con l’Empoli mi ha suscitato una forte emozione, il ritorno al Franchi è stato bellissimo, tanto da farmi tremare le gambe. Non mi era mai successo. Penso che noi ex viola possiamo aiutare la Fiorentina a crescere e proteggere il lavoro che sta facendo la società. In questo momento vedo un gran feeling tra la squadra e la piazza.”

Sulla vittoria contro l’Empoli: “Non mi aspettavo una viola così bella quando sono tornato allo stadio. Adesso c’è un allenatore che sa trasmettere idee. Sto tornando a vedere una Fiorentina simile alla mia, con una precisa identità di gioco. Italiano è riuscito a ridare fiducia a giocatori che sembravano in difficoltà e per questo gli va dato merito. Io e Vincenzo siamo stati anche compagni di squadra e quando l’ho incontrato gli ho fatto i miei complimenti. È davvero bello vedere le immagini dell’allenamento a porte aperte con tutti quei tifosi. Firenze è una piazza meravigliosa.”

Sulla Champions League: “Noi riuscimmo a riportare la Fiorentina in Europa e soprattutto trasmettemmo tante emozioni ai tifosi in quegli anni. Credo che questa società possa riportare la squadra su alti livelli e tutti noi facciamo il tifo perché questo accada.”