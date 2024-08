FRANCHI, Tra 7 giorni verdetto su capienza e agibilità

FirenzeViola.it

Tra otto giorni la Fiorentina debutterà in campionato nel cantiere del Franchi e due settimane prima della Conference League. Il verdetto per capire quanti saranno i biglietti in vendita per il debutto, ma anche quale sarà la capienza media delle prossime partite arriverà il 21 agosto, data in cui si deciderà se la capienza potrà essere di oltre 24mila posti come preventivato a luglio oppure ridotta. L’altro giorno chiave sarà il 19 agosto quando l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive deciderà sulla capienza del settore ospiti, mentre il giorno dopo toccherà alla riunione del Gos, il gruppo operativo di sicurezza, capire dove posizionarlo. L’ipotesi di spostare la zona dedicata ai tifosi avversari in quella che è l’attuale Maratona laterale sembra tramontata.

Lo scrive La Nazione.